В Севастополе бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности
Власти Севастополя бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе, сообщается на сайте правительства города.
«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «желтый» уровень террористической опасности в Севастополе ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре города. «Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», - говорится в сообщении.
Ранее власти Краснодарского края бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- В Польше предложили создать сборную российских и белорусских беженцев
- В офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали обменять территории на мир
- Двоих российских солдат признали виновными в неисполнении приказа в зоне СВО
- Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных
- В Севастополе бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Швейцария не позволила Испании отправлять свое оружие на Украину
- «Идёт на поправку». Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца
- Reuters: 35 стран выступили за отстранение России от Олимпиады в Париже
- CNN: в Амстердаме запретили курение марихуаны в квартале красных фонарей
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru