В Севастополе бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.



Отмечается, что «желтый» уровень террористической опасности в Севастополе ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре города. «Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», - говорится в сообщении.

Ранее власти Краснодарского края бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе, пишет НСН.

