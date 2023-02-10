В Севастополе бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности

Власти Севастополя бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе, сообщается на сайте правительства города.

В Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «желтый» уровень террористической опасности в Севастополе ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре города. «Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», - говорится в сообщении.

Ранее власти Краснодарского края бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымРегионыСевастополь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры