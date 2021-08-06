В семи районах Иркутской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС

Режим ЧС из-за лесных пожаров введён уже в семи районах Иркутской области. Отмечается, что полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность действует в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

Добавим, ранее Рослесхоз поручил увеличить группировки сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, сообщает RT.

Путин назвал причину природных пожаров и наводнений в России

Между тем, в Приморье в Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на площади более 4 тысяч га. Кроме того, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией природных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменили режим ЧС.

Отмечается, что бороться с огнем помогала погода – во многих районах прошли дожди.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская ОбластьЛесные Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры