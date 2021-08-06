В семи районах Иркутской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС

Режим ЧС из-за лесных пожаров введён уже в семи районах Иркутской области. Отмечается, что полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность действует в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

Добавим, ранее Рослесхоз поручил увеличить группировки сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, сообщает RT.