Путин назвал причину природных пожаров и наводнений в России

Лесные пожары и наводнения в ряде регионов России — результат изменения климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что примерно 65% территории страны находится на Крайнем Севере, и многие из этих территорий «еще в советские годы были возведены и обживались на вечной мерзлоте». При этом в России до сих пор не разработана система мониторинга состояния вечной мерзлоты.

Кроме того, глава государства анонсировал отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками, которое состоится 6 августа. Также в пятницу Путин лично посетит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, сообщает Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияНаводнениеЛесные ПожарыВладимир Путин
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