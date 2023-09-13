Силы ПВО пресекли атаку беспилотника в Белгородской области

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Ранее силы противовоздушной обороны сбили дрон в Конаковском районе Тверской области. По информации СМИ, беспилотник пытался атаковать Редкинский химический завод, передает « Радиоточка НСН ».

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области». - отметили в военном ведомстве.

Попытка атаки произошла около 21:30. Пострадавших и разрушений нет.

Над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

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