Силы ПВО пресекли атаку беспилотника в Белгородской области

Над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

МО РФ: Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Попытка атаки произошла около 21:30. Пострадавших и разрушений нет.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области». - отметили в военном ведомстве.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили дрон в Конаковском районе Тверской области. По информации СМИ, беспилотник пытался атаковать Редкинский химический завод, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныПВОБелгородская область

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