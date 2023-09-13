Силы ПВО пресекли атаку беспилотника в Белгородской области
Над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Попытка атаки произошла около 21:30. Пострадавших и разрушений нет.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области». - отметили в военном ведомстве.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили дрон в Конаковском районе Тверской области. По информации СМИ, беспилотник пытался атаковать Редкинский химический завод, передает «Радиоточка НСН».
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