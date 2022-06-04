В Саратовской области отменили масочный режим
Масочный режим и часть ковидных ограничений отменили в Саратовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Роман Бусаргин.
«В Саратовской области с 3 июня отменяется масочный режим. Поручил и. о. председателя правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости коронавирусом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
При этом маски рекомендуют использовать в случае появления симптомов болезни и в местах массового скопления людей.
Также в Саратовской области отменили обязательное соблюдение социальной дистанции и сняли ограничения на заполняемость зрительных залов культурных учреждений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- В Саратовской области отменили масочный режим
- Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС
- Столтенберг заявил о конструктивном разговоре с Эрдоганом
- Власти Запорожской области сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов
- Россия потребовала от США объяснить отправку вертолетов Ми-17 на Украину
- Макрон: Нельзя унижать Россию
- Норвежец Рууд вышел в финал Roland Garros
- Boeing приостановила в мае производство 737 MAX из-за проблем с поставками
- CNN: США и союзники обсуждают потенциальные условия мира на Украине
- Премьер Грузии: мы видим себя в составе ЕС через 5-10 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru