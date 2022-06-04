В Саратовской области отменили масочный режим

Масочный режим и часть ковидных ограничений отменили в Саратовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Роман Бусаргин.

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«В Саратовской области с 3 июня отменяется масочный режим. Поручил и. о. председателя правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости коронавирусом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

При этом маски рекомендуют использовать в случае появления симптомов болезни и в местах массового скопления людей.

Также в Саратовской области отменили обязательное соблюдение социальной дистанции и сняли ограничения на заполняемость зрительных залов культурных учреждений.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусСаратовская Область
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