В Саратовской области отменили масочный режим

«В Саратовской области с 3 июня отменяется масочный режим. Поручил и. о. председателя правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости коронавирусом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

При этом маски рекомендуют использовать в случае появления симптомов болезни и в местах массового скопления людей.

Также в Саратовской области отменили обязательное соблюдение социальной дистанции и сняли ограничения на заполняемость зрительных залов культурных учреждений.

