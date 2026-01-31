Триллер о малышке, ставшей свидетельницей преступления, покорил «Сандэнс»
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает от итогах кинофестиваля.
Призы жюри и зрительских симпатий в конкурсе Американской драмы получил триллер «Жозефин», который скоро покажут еще и в конкурсе Берлинале, и в целом он может стать одним из главных фильмов года.
«Жозефин» / «Josephine» - второй фильм американо-бразильской постановщицы Бет ди Араужо. Первым были «Мягкие и спокойные» / «Soft & Quiet» в 2022 году — история о нескольких милых женщинах из американской провинции, уверенных в превосходстве великой белой расы. Это было такое страшное кино, что его купила и прокатывала компания, специализирующая на дистрибуции хорроров. Саму ди Араужо считали в киноиндустрии США одной из самых перспективных в профессии.
И вот ее «Жозефин» попала в конкурс первого важнейшего фестиваля сезона и триумфально его выиграла. В программе «Сандэнса» четыре больших конкурсных программы, но Американская драма — самая престижная. Призы в каждой из них присуждают профессиональные жюри, а также голосующая после показов публика. И в случае «Жозефин» мнения профессионалов и зрителей совпали. Во второй половине дня в субботу (в России уже будет воскресенье) станет известен и фильм-фаворит фестиваля, самый популярный у аудитории участник из всех программ, и скорее всего это тоже будет «Жозефин». Более того, еще до старта «Сандэнса» стало известно, что в феврале она поборется и за «Золотого Медведя» Берлинского фестиваля. То есть Берлинале взял в свою конкурсную программу фильм, чья премьера уже была на другом кинофоруме, а такое случается нечасто.
В главных ролях снимались звезды Ченнин Татум и Джемма Чан, а также восьмилетняя Мейсон Ривз, просто девочка, которую создательница фильма встретила на фермерском рынке в Сан-Франциско и уговорила ее маму привести ребенка на кастинг. Мейсон и сыграла заглавную героиню. «Жозефин» - история о девочке, которая случайно стала свидетельницей изнасилования в парке, и она единственная, кто может опознать преступника, потому она даже появится в суде. Ну и самое главное, что в силу возраста Жозефин не очень понимала, что это вообще такое было, но случившееся изменило и ее, и ее семью. Это кино тоже страшное. В том смысле, что ди Араужо очень искусно показала, как разрушительно может быть зло даже в отношении тех, кто случайно оказался рядом, как трудно защитить от него близких и как много на этом пути совершается ошибок.
И о других победителях. В конкурсе американского документального кино приз жюри получил «Неудобный медведь» / «Nuisance Bear» о том, как полярные медведи вынуждены делить территорию с людьми, пытаются избежать наших попыток их фотографирования, изучения и контроля их жизни. Приз публики - «Американский стиляга: легенда о Луисе Вальдесе»/ «American Pachuco: The Legend of Luis Valdez» об известном чиканском драматурге и режиссере.
В «Мировой драме» приз жюри достался немецко-косовской картине «Стыд и деньги» / «Shame and Money» о семье, вынужденной в поисках заработка переехать из деревни в город. А приз публики — датско-кипрскому фильму «Держись меня» / «Hold onto Me» о девочке-подростке и отце, которые пытаются наладить отношения. В конкурсе мировой документалистики награда жюри была присуждена французско-черногорскому фильму «Удержать высоту» / «To Hold a Mountain» о том, как в горах Черногории пастухи пытаются отстоять свою территорию и не дать разместить тут базу НАТО. А приз зрительских симпатий — британскому «Одна на миллион» / «One In A Million» о десятилетии из жизни сирийской беженки, которая перебралась от войны в Германию, а годы спустя вернулась домой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Триллер о малышке, ставшей свидетельницей преступления, покорил «Сандэнс»
- Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
- В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
- Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
- Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина
- Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026
- В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов
- На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни
- Около 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье
- ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru