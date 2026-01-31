Триллер о малышке, ставшей свидетельницей преступления, покорил «Сандэнс»

И вот ее «Жозефин» попала в конкурс первого важнейшего фестиваля сезона и триумфально его выиграла. В программе «Сандэнса» четыре больших конкурсных программы, но Американская драма — самая престижная. Призы в каждой из них присуждают профессиональные жюри, а также голосующая после показов публика. И в случае «Жозефин» мнения профессионалов и зрителей совпали. Во второй половине дня в субботу (в России уже будет воскресенье) станет известен и фильм-фаворит фестиваля, самый популярный у аудитории участник из всех программ, и скорее всего это тоже будет «Жозефин». Более того, еще до старта «Сандэнса» стало известно, что в феврале она поборется и за «Золотого Медведя» Берлинского фестиваля. То есть Берлинале взял в свою конкурсную программу фильм, чья премьера уже была на другом кинофоруме, а такое случается нечасто.

В главных ролях снимались звезды Ченнин Татум и Джемма Чан, а также восьмилетняя Мейсон Ривз, просто девочка, которую создательница фильма встретила на фермерском рынке в Сан-Франциско и уговорила ее маму привести ребенка на кастинг. Мейсон и сыграла заглавную героиню. «Жозефин» - история о девочке, которая случайно стала свидетельницей изнасилования в парке, и она единственная, кто может опознать преступника, потому она даже появится в суде. Ну и самое главное, что в силу возраста Жозефин не очень понимала, что это вообще такое было, но случившееся изменило и ее, и ее семью. Это кино тоже страшное. В том смысле, что ди Араужо очень искусно показала, как разрушительно может быть зло даже в отношении тех, кто случайно оказался рядом, как трудно защитить от него близких и как много на этом пути совершается ошибок.