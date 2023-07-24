«В самом разгаре!»: Якутия и Свердловская область не могут справиться с лесными пожарами

«Мы находимся в самом пике, в самом разгаре пожароопасного сезона. В ближайшие одну-две недели еще будет нарастать напряженность. Самая напряженная ситуация сейчас у нас в Якутии, здесь сочетание всех проблем. Якутия, Хабаровский край, Амурская область сейчас дают наибольшие площади и наибольшую остроту ситуации. К этому добавляется в этом году, что необычно, плохая ситуация на Урале, в Свердловской области. Все меры направлены на то, чтобы предотвратить задымление Екатеринбурга. Торфяные пожары опасны своим токсичным дымом, также они дают новые открытые горения», - отметил он.

При этом погода не позволяет переломить ситуацию, некоторые пожары практически невозможно потушить до прихода дождей, добавил Куксин.

«К сожалению, ситуацию пока не получится переломить. У нас далеко не все российские леса охраняются от пожаров, примерно половина лесов относится к тем зонам, где пожары по экономическим причинам можно не тушить, так как это практически невозможно. У нас очень много лесов, которые будут гореть, просто по погодным условиям. Перелом наступит осенью, когда придут дожди. Усилия служб направлены на спасение самых ценных объектов, на защиту населенных пунктов», - объяснил собеседник НСН.

Ранее бывший министр обороны Греции Панос Камменос призвал правительство страны обратиться к России за помощью в тушении лесных пожаров. По его словам, Греция сможет справиться с пожарами, если Россия предоставит самолеты-амфибии Бе-200. Накануне из-за пожаров началась эвакуация жителей греческого острова Родос. Более двух тысяч человек вывезли морем, сообщает «Радиоточка НСН».



