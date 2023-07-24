Самолеты российских спасателей задействовали для тушения пожаров в Турции
Два самолета МЧС России будут тушить лесные пожары в Турции по указанию президента РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чрезвычайное ведомство.
Там бушуют природные пожары из-за аномальной жары. В стране обновляются рекорды потребления электроэнергии. В настоящее время лайнеры оказывают помощь в тушении огня в районе населенного пункта Чешме. За сутки самолеты совершили шесть сливов.
За все время работы Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды. Отмечается, что российские летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре.
Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров на греческом Родосе местные жители эвакуируются с острова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru