В Рыльске ликвидируют последствия обстрела ВСУ

«В Рыльске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. В результате взрыва повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме», - уточнил он.



По данным главы региона, для изготовления окон уже сняты замеры. Их сделают через 10 дней, пообещал глава Курской области.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, Пострадавших нет, напоминает «Радиоточка НСН».



