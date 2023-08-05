В Рыльске ликвидируют последствия обстрела ВСУ

В Рыльске начали ремонтировать Покровский храм и административные здания, пострадавшие после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

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«В Рыльске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. В результате взрыва повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме», - уточнил он.

По данным главы региона, для изготовления окон уже сняты замеры. Их сделают через 10 дней, пообещал глава Курской области.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, Пострадавших нет, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: из Telegram-канала Романа Старовойта
ТЕГИ:РемонтОбстрелКурская Область

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