Baza: Сразу три беспилотника перехватили средства РЭБ в Курской области
Средства РЭБ перехватили три беспилотника в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, курские пограничники обнаружили три дрона в Рыльском районе региона утром 27 июля.
Уточняется, что два квадрокоптера взорвались в воздухе при посадке, а третий удалось посадить. На нем обнаружили некий боеприпас, который позже уничтожили военные, пишет Baza.
Ранее 17 июля два украинских морских беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое человек. Повреждена автодорожная часть. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru