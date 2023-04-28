В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники
Власти Рязанской области отказались от проведения массовых мероприятий во время майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Уточняется, что все мероприятия планируется провести без скопления людей. Представитель регионального правительства отметила, что в Рязанской области не будут проводить первомайскую демонстрацию и акцию «Бессмертный полк», однако, по ее словам, концерты, показы от реконструкторов, поздравления ветеранов и тематические выступления в парках все же состоятся.
В Курской области ранее отменили военный парад на День Победы. Глава региона Роман Старовойт отметил, что власти приняли решение исходя из текущей ситуации.
Военные парады в честь Дня Победы также отменили в Крыму, Севастополе, Курске и Белгороде. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что местные власти сами должны принять решение о проведении праздничных мероприятий, передает «Радиоточка НСН».
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