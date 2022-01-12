В Рязанской области нашли «омикрон» у прибывшего из Африки военного

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружили в Рязанской области у военнослужащего, прибывшего из одной из стран Африки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что гражданин прибыл в Рязанскую область в январе.

«Больной был своевременно изолирован. Заболевание протекает в легкой форме, так как он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле областного управления Роспотребнадзора.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Рязанская ОбластьОмикрон-штаммКоронавирус
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