В Рязанской области нашли «омикрон» у прибывшего из Африки военного
Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружили в Рязанской области у военнослужащего, прибывшего из одной из стран Африки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается, что гражданин прибыл в Рязанскую область в январе.
«Больной был своевременно изолирован. Заболевание протекает в легкой форме, так как он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
Ситуация остается на контроле областного управления Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru