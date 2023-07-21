В Ростовской области зарегистрировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила

«Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (г. Волгодонск, г. Таганрог, Неклиновский район). По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила ... что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — указали в ведомстве.

Роспотребнадзор отмечает, что заражение лихорадкой Западного Нила происходит при укусе комарами. Риски распространения заболевания связаны с высокими температурами воздуха, которые благоприятствуют активному нападению комаров на людей во влажных экосистемах. Также заражение может происходить в домах с затопленными подвалами.

В ведомстве рекомендовали гражданам использовать репелленты, закрывать окна в жилищах сетками, не хранить воду в открытых емкостях, обращаться к медикам при появлении подозрительных симптомов после отдыха у воды.

