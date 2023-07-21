В Ростовской области зарегистрировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила
Два случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в России, вирус зафиксирован у двоих жителей Волгодонска Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (г. Волгодонск, г. Таганрог, Неклиновский район). По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила ... что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — указали в ведомстве.
Роспотребнадзор отмечает, что заражение лихорадкой Западного Нила происходит при укусе комарами. Риски распространения заболевания связаны с высокими температурами воздуха, которые благоприятствуют активному нападению комаров на людей во влажных экосистемах. Также заражение может происходить в домах с затопленными подвалами.
В ведомстве рекомендовали гражданам использовать репелленты, закрывать окна в жилищах сетками, не хранить воду в открытых емкостях, обращаться к медикам при появлении подозрительных симптомов после отдыха у воды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru