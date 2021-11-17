В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей

Власти Пензенской области объявили о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение было принято региональным Роспотребнадзором.

Отмечается, что первый компонент планируется проставить людям данной возрастной категории до 15 декабря, второй компонент - до 15 января следующего года.

Согласно данным Роспотребнадзора, данная возрастная группа показывает наиболее высокие показатели по заболеванию коронавирусом, что не дает возможности стабилизации ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пензенская ОбластьВакцина
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