В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей

Решение было принято региональным Роспотребнадзором.



Отмечается, что первый компонент планируется проставить людям данной возрастной категории до 15 декабря, второй компонент - до 15 января следующего года.



Согласно данным Роспотребнадзора, данная возрастная группа показывает наиболее высокие показатели по заболеванию коронавирусом, что не дает возможности стабилизации ситуации.



