В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей
Власти Пензенской области объявили о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение было принято региональным Роспотребнадзором.
Отмечается, что первый компонент планируется проставить людям данной возрастной категории до 15 декабря, второй компонент - до 15 января следующего года.
Согласно данным Роспотребнадзора, данная возрастная группа показывает наиболее высокие показатели по заболеванию коронавирусом, что не дает возможности стабилизации ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru