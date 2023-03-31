В Ростовской области восстановили движение по трассе «Дон»

Автомобилисты могут проехать по участку от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина в штатном режиме.

В «Росавтодоре» отметили, что проезжая часть с 907-го по 983-й километры очищена от снега. Движение открыто в сторону Краснодара и Москвы.

«Работы по ликвидации последствий снегопада удалось выполнить значительно быстрее первоначального прогноза», - сказано в сообщении госкомпании.

Из-за непогоды в пяти муниципалитетах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Мокрый снег с дождем в регионе продолжался более суток, пишет НСН.

