Пробка на трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 20 километров

Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области составляет около 20 километров, организовано реверсивное движение. Об этом сообщил начальник ростовского МЧС Сергей Филиппов.

По его словам, затор уменьшается. Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что к концу дня планируется, что движение будет открыто по трассе в оба направления - в сторону Ростова и в сторону Москвы.

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На трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе шел мокрый снег с дождем, переходящим в снегопад.

Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области накануне растянулась на 50 километров.

Автомобилист Алексей Денисов, стоящий уже сутки в пробке из-за снега с дождём на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, рассказал в беседе с НСН об обстановке на месте.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПробкиРостовская Область

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