Пробка на трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 20 километров

Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области составляет около 20 километров, организовано реверсивное движение. Об этом сообщил начальник ростовского МЧС Сергей Филиппов.

По его словам, затор уменьшается. Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что к концу дня планируется, что движение будет открыто по трассе в оба направления - в сторону Ростова и в сторону Москвы.