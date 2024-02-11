В Ростовской области подключают 195 тысяч человек к объектам электроснабжения

В Ростовской области восстанавливают работу объектов электроснабжения, от которого из-за непогоды оказались отключены 195 тысяч человек, сообщает Лентра.ру.

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По данным главы региона Василия Голубева, за прошедшие сутки энергетики восстановили более 150 объектов электроснабжения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 11 февраля.

На ликвидации аварий задействованы более 100 бригад - это 323 человека и 140 единиц техники. Кроме ростовских подразделений последствия непогоды на объектах энергосистемы ликвидируют 25 бригад из соседних регионов. В ближайшее время привлекут ещё 20 бригад.

«В комментариях есть сообщения о том, что вы видите оборванные провода, но работ там не заметно. Нужно учитывать, что при столь массовых повреждениях сетей в первоочередном порядке восстанавливается электроснабжение на высоковольтных линиях электропередачи, от работоспособности которых зависит надежность электроснабжения большого количества потребителей, а также устраняются аварии сетей, питающих социально значимые объекты», – уточнил Василий Голубев.

По словам губернатора Ростовской области, работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей.

Ранее более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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