В Ростовской области объявили угрозу засухи

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы засухи. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, в области организуется ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве. В случае гибели сельскохозяйственных культур будет произведена корректировка структуры посевных площадей.

«Дымное лето»: Названы регионы, которые находятся в зоне риска торфяных пожаров

Ранее региональные власти сообщили, что в Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен режим ЧС из-за заморозков, серьезно повредивших посевам. Глава Ягодного союза Ирина Козий рассказала НСН, что сильнее всего от заморозков в этом году пострадали косточковые и семечковые культуры, а также ранние сорта ягод, но о тотальном дефиците урожая на рынке говорить не придется.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Андрей Архипов
ТЕГИ:УрожайРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры