В Ростовской области объявили угрозу засухи
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы засухи. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, в области организуется ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве. В случае гибели сельскохозяйственных культур будет произведена корректировка структуры посевных площадей.
Ранее региональные власти сообщили, что в Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен режим ЧС из-за заморозков, серьезно повредивших посевам. Глава Ягодного союза Ирина Козий рассказала НСН, что сильнее всего от заморозков в этом году пострадали косточковые и семечковые культуры, а также ранние сорта ягод, но о тотальном дефиците урожая на рынке говорить не придется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru