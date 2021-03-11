«Деньги утекут». В РАН призвали помочь Дону за счет Волги
Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар в эфире НСН рассказал, как решить проблемы Дона.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона.
Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар в эфире НСН рассказал, как решить проблемы Дона.
«Проблема не только на Дону, но и на Волге – мелеют. Уменьшается судоходство, топливные танкеры не проходят. Но прежде идет проблема Горьковского водохранилища. Там собираются строить низконапорную плотину, чтобы поднять фарватер. Потому что осадка этих судов почти четыре метра, и на глубине четыре метра дно залегает. Но сейчас идет серия маловодных лет, это вековые колебания. Поэтому вместо того, чтобы строить плотину с начальной стоимостью 40 млрд рублей, можно просто не доливать танкер. Чтобы осадка была не четыре метра, а 3,80. И на малой скорости будет проходить это водохранилище», - отметил он.
При этом собеседник НСН считает, что скоро пойдет серия многоводных лет и произойдет наполнение.
«А так они могут поднять уровень только за счет гидрошлюзов. Где вы возьмете воду, если ее нет? Главный приток Дона, Хопер, очень сильно обмелел. Нужно регулировать через Волго-Дон, потому что Дон «садится» давно уже. Мишустин может деньги выделить, они потом куда-нибудь утекут», - сказал Медовар.
Ранее научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал НСН, как чиновники игнорируют поручения президента по охране источников водоснабжения.
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