«Деньги утекут». В РАН призвали помочь Дону за счет Волги

«Проблема не только на Дону, но и на Волге – мелеют. Уменьшается судоходство, топливные танкеры не проходят. Но прежде идет проблема Горьковского водохранилища. Там собираются строить низконапорную плотину, чтобы поднять фарватер. Потому что осадка этих судов почти четыре метра, и на глубине четыре метра дно залегает. Но сейчас идет серия маловодных лет, это вековые колебания. Поэтому вместо того, чтобы строить плотину с начальной стоимостью 40 млрд рублей, можно просто не доливать танкер. Чтобы осадка была не четыре метра, а 3,80. И на малой скорости будет проходить это водохранилище», - отметил он.

При этом собеседник НСН считает, что скоро пойдет серия многоводных лет и произойдет наполнение.

«А так они могут поднять уровень только за счет гидрошлюзов. Где вы возьмете воду, если ее нет? Главный приток Дона, Хопер, очень сильно обмелел. Нужно регулировать через Волго-Дон, потому что Дон «садится» давно уже. Мишустин может деньги выделить, они потом куда-нибудь утекут», - сказал Медовар.

Ранее научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал НСН, как чиновники игнорируют поручения президента по охране источников водоснабжения.

