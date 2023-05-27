В Псковской области украинские беспилотники атаковали нефтепровод
В результате взрыва беспилотника повреждено административное здание нефтепровода около деревни Литвиново в Псковской области. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА», - говорится в Telegram-канале главы Псковской области.
По словам Ведерникова, окончательные выводы о характере и последствиях атаки будут сделаны по итогам работы оперативной группы.
Ранее сообщалось, что денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о которой заявил президент России, позволила снять все ограничения на численность войск в Калининградской и Псковской областях, которые устанавливались Договором, напомнила «Радиоточка НСН».
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