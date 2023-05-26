В Кабардино-Балкарии задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году

Правоохранители задержали в Кабардино-Балкарии трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года в Чечне. Об этом сообщили в Следственном комитете.

ФСБ отчиталась о задержании боевика банды Басаева и Хаттаба

По данным силовиков, жители республики Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов входили в так называемый «кабардинский джамаат». Мужчин задержали совместно с ФСБ и МВД России в Баксане, Чегеме и селе Нартан, пишет RT.

Фигуранты помещены в СИЗО. Задержанным вменяются статьи Уголовного кодекса о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В скором времени подозреваемым предъявят обвинение. Следователи устанавливают роль и конкретные действия задержанных в ходе нападения в 2000 году и других преступлений.

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ФОТО: РИА Новости
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