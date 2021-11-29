Обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет ввели в Приморье

Как отмечают власти Приморья, самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности фиксируются среди возрастной группы от 60 лет и старше, сообщает телеканал «360».

Детковская подчеркивает, что жители региона в возрасте от 60 лет составляют 23,5% от числа заболевших COVID-19, 74% — от числа умерших от коронавируса. При этом вакцинацию прошли лишь 28,5% граждан этой возрастной категории, пишет РИА ФАН.

