Обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет ввели в Приморье
Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет ввели в Приморском крае. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач региона Татьяна Детковская.
Как отмечают власти Приморья, самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности фиксируются среди возрастной группы от 60 лет и старше, сообщает телеканал «360».
Детковская подчеркивает, что жители региона в возрасте от 60 лет составляют 23,5% от числа заболевших COVID-19, 74% — от числа умерших от коронавируса. При этом вакцинацию прошли лишь 28,5% граждан этой возрастной категории, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru