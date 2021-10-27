В Приморье установили рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки
В Приморском крае за прошедшие сутки был установлен рекорд по числу граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. В региональном правительстве отметили, что прививку от COVID-19 первым компонентов вакцины сделали 7456 жителей.
При этом, за сутки в регионе выявлено 262 новых случая коронавируса, отмечает RT.
А ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что план по вакцинации жителей Приморья от коронавируса выполнен более чем на 30%.
Между тем, в Минздраве назвали регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что это Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область и Мордовия. При этом, глава Минздрава подчеркнул, что речь идёт о показателе с учётом численности населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru