В Приморье установили рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки

В Приморском крае за прошедшие сутки был установлен рекорд по числу граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. В региональном правительстве отметили, что прививку от COVID-19 первым компонентов вакцины сделали 7456 жителей.

При этом, за сутки в регионе выявлено 262 новых случая коронавируса, отмечает RT.

А ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что план по вакцинации жителей Приморья от коронавируса выполнен более чем на 30%.

«В Москве не получится»: Онищенко оценил вероятность «комендантского часа»

Между тем, в Минздраве назвали регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что это Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область и Мордовия. При этом, глава Минздрава подчеркнул, что речь идёт о показателе с учётом численности населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияПриморье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры