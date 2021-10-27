В Приморье установили рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки

В Приморском крае за прошедшие сутки был установлен рекорд по числу граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. В региональном правительстве отметили, что прививку от COVID-19 первым компонентов вакцины сделали 7456 жителей.

При этом, за сутки в регионе выявлено 262 новых случая коронавируса, отмечает RT.

А ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что план по вакцинации жителей Приморья от коронавируса выполнен более чем на 30%.