Первые два региона России ввели QR-коды для полётов на самолёте

Предъявление QR-кода станет обязательным для полётов внутри Хабаровского и Камчатского края. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов в обращении к жителям. Такое же решение озвучил оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Хабаровского края.

При посадке в самолёт пассажирам нужно предъявить QR-код, подтверждающий полное прохождение вакцинации от коронавируса, либо сертификат переболевшего. Сертификат будет действителен, если с момента выздоровления прошло не более полугода. В самолёт пропустят и со справкой, которая свидетельствует о противопоказаниях к прививке от COVID-19.

По словам Солодова, такие меры «позволят избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно обеспечат безопасность граждан».

В Хабаровском крае темы заболеваемости коронавирусом выросли в шесть раз за последний месяц. Только за последнюю неделю оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал в регионе 2759 случаев заболевания.