Первые два региона России ввели QR-коды для полётов на самолёте
Предъявление QR-кода станет обязательным для полётов внутри Хабаровского и Камчатского края. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов в обращении к жителям. Такое же решение озвучил оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Хабаровского края.
При посадке в самолёт пассажирам нужно предъявить QR-код, подтверждающий полное прохождение вакцинации от коронавируса, либо сертификат переболевшего. Сертификат будет действителен, если с момента выздоровления прошло не более полугода. В самолёт пропустят и со справкой, которая свидетельствует о противопоказаниях к прививке от COVID-19.
По словам Солодова, такие меры «позволят избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно обеспечат безопасность граждан».
В Хабаровском крае темы заболеваемости коронавирусом выросли в шесть раз за последний месяц. Только за последнюю неделю оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал в регионе 2759 случаев заболевания.
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