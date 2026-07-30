В пригороде Майкопа сбили 15 украинских БПЛА
30 июля 202610:05
Юлия Савченко
Военные уничтожили в пригороде Майкопа 15 украинских БПЛА. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Атака была отражена минувшей ночью.
«Силами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотников», - написал Кумпилов на платформе «Макс».
По словам главы республики, обошлось без жертв и пострадавших, разрушений нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией России за ночь уничтожили 258 украинских дронов самолетного типа, отмечает Ura.ru.
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