В Австралии подали в суд на Telegram за видео с пропагандой терроризма

«Сервис... не смог выявить и удалить с платформы материалы, пропагандирующие терроризм, в том числе видео казней и массовых расстрелов», - отметили в eSafety.

За невыполнение требований законодательства Австралии предусмотрены штрафы в размере 54,6 млн австралийских долларов (около $38 млн).

Между тем в России основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, платформа не приняла меры по удалению каналов и чатов, которые использовались украинскими спецслужбами в целях вербовки россиян для совершения преступлений, пишет Ura.ru.

