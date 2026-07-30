В Австралии подали в суд на Telegram за видео с пропагандой терроризма

Регулятор Австралии eSafety подал в суд на мессенджер Telegram из-за пропагандирующих терроризм материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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«Сервис... не смог выявить и удалить с платформы материалы, пропагандирующие терроризм, в том числе видео казней и массовых расстрелов», - отметили в eSafety.

За невыполнение требований законодательства Австралии предусмотрены штрафы в размере 54,6 млн австралийских долларов (около $38 млн).

Между тем в России основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, платформа не приняла меры по удалению каналов и чатов, которые использовались украинскими спецслужбами в целях вербовки россиян для совершения преступлений, пишет Ura.ru.

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ФОТО: НСН
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