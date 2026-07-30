В Австралии подали в суд на Telegram за видео с пропагандой терроризма
Регулятор Австралии eSafety подал в суд на мессенджер Telegram из-за пропагандирующих терроризм материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Сервис... не смог выявить и удалить с платформы материалы, пропагандирующие терроризм, в том числе видео казней и массовых расстрелов», - отметили в eSafety.
За невыполнение требований законодательства Австралии предусмотрены штрафы в размере 54,6 млн австралийских долларов (около $38 млн).
Между тем в России основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, платформа не приняла меры по удалению каналов и чатов, которые использовались украинскими спецслужбами в целях вербовки россиян для совершения преступлений, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Австралии подали в суд на Telegram за видео с пропагандой терроризма
- В пригороде Майкопа сбили 15 украинских БПЛА
- Готовьтесь к «стресс-тесту»: Армении раскрыли риски от выхода из ЕАЭС
- ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины
- Экс-футболист тульского «Арсенала» Банда пропал без вести
- Посол Корчунов: Объектом сдерживания в Европе должна быть НАТО
- В Удмуртии склад Wildberries загорелся после атаки ВСУ
- Россиянин Хачанов проиграл 171-й ракетке мира на турнире в Мексике
- Онищенко назвал наиболее благоприятные месяцы для отпуска
- Теперь Пенза: Wildberries снова страдает от налетов и ищет спасения в Казахстане