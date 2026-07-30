ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины

Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам, судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Объекты были атакованы высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования большой дальности и ударными беспилотниками.

По данным Минобороны, в Киеве были поражены сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности АО «Завод Маяк» и ПАО «Электротехнический завод», в Львове - ООО «Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ», ракетный агрегатно-детальный завод (ГП «Львовский государственный завод «ЛОРТА»). Кроме того, в Ивано-Франковской области ударили по участвующему в производстве и хранении ракет предприятию ООО «СКБ ОВТ» и ООО «НЕФТЕМАШ», в Ровенской области - по химическому заводу ОАО «РОВНОАЗОТ», в Днепропетровской области - по ООО «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт».

Также Минобороны сообщило, что в порту «Южный» в Одесской области был поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. При этом к югу и востоку от Одессы поразили два сухогруза, доставлявших в порты «Одесса» и «Черноморск» вооружение и военное имущество.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска наносили удары по портам «Одесса» и «Южный», пишет Ura.ru.

