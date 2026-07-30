Армения получает чуть ли не больше выгоды от нахождения в ЕАЭС, чем другие страны-члены, а вот если она захочет выйти из объединения, то ее точно ждет «жесточайший кризис». Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что структура ЕАЭС в настоящий момент парализована, нормально не функционирует, и это проблема не Армении, а всего объединения, передает Sputnik Армения. Также он отметил, что нерешенность проблем вокруг Еревана может стать катастрофической для ЕАЭС. При этом плана о выходе из ЕАЭС у Еревана нет, а у самой Армении есть легитимное право формировать свои альтернативы, заявил Пашинян в телефонном разговоре президенту РФ Владимиру Путину. Михневич раскрыл, что позиция Армении сильно отличается от того, как ситуация обстоит на деле.

«Армения в данном случае стоит особняком по отношению к позициям других стран‑членов Союза. Как показывает объективное положение вещей, ситуация ровно обратная словам Пашиняна. Это видно по мнению стран‑членов союза, и это показали недавние мероприятия на высшем уровне, в частности Евразийский экономический форум. Что касается позиции Армении, то здесь не нужно забывать об особой политической ситуации в этой стране и о взятом курсе на некую интеграцию Армении с Европейским союзом. При этом, как отметил сам Пашинян, на текущий момент даже не подавалась заявка, что, по его мнению, не заставляет страну окончательно определяться», — отметил он.

При этом Михневич раскрыл, что Армения — одна из главных выгодоприобретателей ЕАЭС.

«Если смотреть на цифры, то, конечно, Армения является одним из наиболее сильных и мощных выгодоприобретателей от Евразийской экономической интеграции. Это видно и по темпам ВВП республики, и по объёму её торговли с другими странами‑членами союза, и рядом иностранных государств, которые активно работают через Армению на рынке ЕАЭС», — раскрыл он.

По словам собеседника НСН, в случае реального выхода Армении из объединения населению страны стоит готовиться к «стресс-тесту».