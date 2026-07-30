В России увеличилось в 2,6 раза число иностранцев, выдворенных за правонарушения

Количество иностранных граждан, которых выдворили из России за административные правонарушения, за первую половину года увеличилось почти втрое. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности.

В первом полугодии на иностранцев составили 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях. Это на 24,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом было принято 99,4 тысячи решений об административном выдворении из страны, их число выросло в 2,6 раза.

Вместе с тем в пресс-службе отметили существенное снижение количества преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. Всего оно сократилось на 39,1%. В первом полугодии было учтено 14,4 тысячи таких деяний, в том числе 5,9 тысячи тяжких и особо тяжких.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в январе-июне 43 700 иностранцев и лиц без гражданства выдворили за пределы России в 59 зарубежных стран, пишет Ura.ru.

