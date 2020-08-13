В пресс-службе губернатора Рязани объяснили доход его дочери

14-летняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова получила доход в 10 млн благодаря продаже недвижимости. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

Согласно декларации, именно дочь является владелицей двух квартир, , нежилого помещения и машинместа. А годовой доход самого Любимова по итогам 2019-го составил 4,3 млн рублей.

Таким образом, доход несовершеннолетней девушки сложился из прибыли, полученной при продаже собственности и накоплениям отца.