В пресс-службе губернатора Рязани объяснили доход его дочери

14-летняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова получила доход в 10 млн благодаря продаже недвижимости. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

Согласно декларации, именно дочь является владелицей двух квартир, , нежилого помещения и машинместа. А годовой доход самого Любимова по итогам 2019-го составил 4,3 млн рублей.

Таким образом, доход несовершеннолетней девушки сложился из прибыли, полученной при продаже собственности и накоплениям отца.

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Ранее в Минэкономразвития опровергли сведения о резком падении доходов населения на фоне пандемии.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН отметил, что в словах чиновников есть логика.

«Они ведь тоже россияне, причем россияне элитные, и у них доходы не упали ни на копейку. Так как же они могут поверить в то, что у сограждан упали доходы, у них-то все в шоколаде. Молодцы, чиновники из Минэкономразвития, мы верим в вас!», – отметил он.

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ФОТО: pixabay.com
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