Кортнев: у россиян доходы прежние, если судить по чиновникам
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев нашел логику в действиях чиновников, отрицающих падение доходов населения
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН отметил, что в действиях чиновников, отрицающих падение доходов населения, есть логика.
Ранее в Минэкономразвития опровергли сведения о резком падении доходов населения на фоне пандемии после публикаций в СМИ данных о том, что доля граждан, чей среднемесячный доход составляет менее 15 тысяч рублей, увеличилась до 45%.
«Они ведь тоже россияне, причем россияне элитные, и у них доходы не упали ни на копейку. Так как же они могут поверить в то, что у сограждан упали доходы, у них-то все в шоколаде. Молодцы, чиновники из Минэкономразвития, мы верим в вас!», – отметил он.
Кроме того, Кортнев в эксклюзивном интервью НСН оценил намерение Минпромторга разрешить продажу пива на заправках.
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