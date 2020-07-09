Кортнев: у россиян доходы прежние, если судить по чиновникам

«Они ведь тоже россияне, причем россияне элитные, и у них доходы не упали ни на копейку. Так как же они могут поверить в то, что у сограждан упали доходы, у них-то все в шоколаде. Молодцы, чиновники из Минэкономразвития, мы верим в вас!», – отметил он.

Кроме того, Кортнев в эксклюзивном интервью НСН оценил намерение Минпромторга разрешить продажу пива на заправках.

