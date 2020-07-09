Кортнев: у россиян доходы прежние, если судить по чиновникам

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев нашел логику в действиях чиновников, отрицающих падение доходов населения

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН отметил, что в действиях чиновников, отрицающих падение доходов населения, есть логика.

Ранее в Минэкономразвития опровергли сведения о резком падении доходов населения на фоне пандемии после публикаций в СМИ данных о том, что доля граждан, чей среднемесячный доход составляет менее 15 тысяч рублей, увеличилась до 45%.

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«Они ведь тоже россияне, причем россияне элитные, и у них доходы не упали ни на копейку. Так как же они могут поверить в то, что у сограждан упали доходы, у них-то все в шоколаде. Молодцы, чиновники из Минэкономразвития, мы верим в вас!», – отметил он.

Кроме того, Кортнев в эксклюзивном интервью НСН оценил намерение Минпромторга разрешить продажу пива на заправках.

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ФОТО: Страница Алексея Кортнева в Facebook
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