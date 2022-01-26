В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи об отставке

Глава Марий Эл Александр Евстифеев трудится в штатном режиме, несмотря на сообщения в СМИ о его возможной отставке. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии «Единая Россия» написала, что Евстифеев намерен уйти в отставку, однако в администрации президента настаивают на продолжении его работы на этом посту.