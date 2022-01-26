В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи об отставке
Глава Марий Эл Александр Евстифеев трудится в штатном режиме, несмотря на сообщения в СМИ о его возможной отставке. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии «Единая Россия» написала, что Евстифеев намерен уйти в отставку, однако в администрации президента настаивают на продолжении его работы на этом посту.
В пресс-службе главы Марий Эл также отметили, что встреча Евстифеева с президентом России Владимиром Владимировичем осенью прошла «на хорошей ноте», передает РИА Новости.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года. До него этот пост занимал Леонид Маркелов, полномочия были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября того же года Евстифеев был избран главой республики. До этого Евстифеев занимал кресло председателя Арбитражного суда Московской области.
Политологи Дмитрий Журавлев и Евгений Минченко в беседе с НСН ранее пояснили, с чем связана целая серия отставок губернаторов российских регионов.
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