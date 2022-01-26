СМИ предупредили о возможной отставке ряда губернаторов

По словам одного из собеседников издания, отставки глав регионов начнутся весной. Отмечается, что свои посты могут покинуть до девяти губернаторов, в числе которых глава Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава Кировской области Игорь Васильев.

Срок полномочий Жвачкина, Любимова и Васильева истекает в нынешнем году, досрочной будет лишь отставка Паслера. Губернатор Оренбургской области, занявший кресло главы региона в 2019 году, якобы планирует покинуть его по личным обстоятельствам и уйти в бизнес.

Кроме того, по данным источников, уйти в отставку хочет глава Марий Эл Александр Евстифеев, однако скорее всего он сохранит должность. Один из собеседников газеты считает, что на своем посту останется также Игорь Васильев.

Ранее Известия со ссылкой на итоговое исследование рейтинга влияния руководителей регионов за 2021 год сообщили, что наиболее рискованные позиции накануне выборов в 2022 году — у губернаторов Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской, Оренбургской областей, Карелии и Марий Эл. Тем не менее, попадание в зону риска не предполагает обязательной замены главы региона.

