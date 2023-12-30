Поселок Тёткино в Курской области ВСУ обстреляли восемь раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале 30 декабря, в субботу.

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«Насчитали 8 прилетов. Никто не пострадал», - отметил Старовойт.

По данным главы региона, в некоторых домах нет света из-за повреждения линии электропередачи. Других разрушений нет, сообщил губернатор Курской области.

Ранее Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Алексеевка Глушковского района. В результате 40 прилетов со стороны Украины в селе пострадали жилые дома, соцобъекты и административные здания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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