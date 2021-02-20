В подмосковных поликлиниках развернули 203 пункта вакцинации от COVID-19
В подмосковных поликлиниках развернули 203 пункта вакцинации от COVID-19.
В подмосковном Минздраве рассказали, что записаться на прививку можно на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и в МФЦ, для прививки нужно паспорт и полис ОМС, передает «Радио1».
Как сообщалось ранее со ссылкой на данные опросов региональных оперативных штабов и минздравов, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей, число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в России составляет 3,23 млн человек, это около 2,2% населения России.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН отметил, что темпы вакцинации населения России невысоки. Он считает, что нужно ежемесячно прививать хотя бы 10% населения.
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