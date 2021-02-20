«Процент невелик». Иммунолог объяснил низкие темпы вакцинации в России
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, почему общество не доверяет российским вакцинам.
Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в России составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Таковы данные, собранные на основе опросов региональных оперативных штабов и минздравов, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей, сообщили РБК.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН отметил, что темпы вакцинации населения России невысоки.
«С моей точки зрения, процент невелик. Хотелось бы, чтобы ежемесячно прививалось хотя бы 10% населения, тогда к лету мы уже достигли бы хороших показателей. Первые полтора месяца, начиная с декабря, в регионах просто не хватало вакцины. Люди не имели возможности привиться. Сейчас ситуация поменялась. Поступление препарата идет без перебоев, все желающие могут пройти вакцинацию. Но мы пока немного отстаем от передовых в этом смысле стран», - добавил он.
Собеседник НСН рассказал, что нелицеприятные отзывы о российской вакцине снижают доверие граждан страны к препарату. По его словам, впоследствии выясняется, что эти комментарии оказываются ложными, но на общественное мнение они влияют.
«У нас, к сожалению, отношение к вакцинации очень сильно подпорчено выступлениями целого ряда медицинских якобы специалистов, которые высказывались об этом как-то негативно. Не буду указывать пальцем, но некоторые из них озвучивали абсолютно ложные и злобные комментарии. Они говорили, что западные вакцины хороши, а наши на коленке сделаны и соплями разбавлены. Хотя по итогам испытаний выясняется, что российская вакцина создает более высокий иммунитет. То же касается и осложнений. Анафилактический шок имеет шанс 1 на 200 тысяч. Для прививок это очень высокий показатель. У нас не было ни одного подобного случая, а у них они были даже на третьем этапе испытаний, и была даже гибель пациентов», - добавил он.
Болибок также отметил недостаточную подготовленность российских врачей, по его словам, они плохо разбираются в особенностях вакцины и противопоказаниях.
«Такое тиражирование приводит к тому, что люди не понимают, о какой вакцине идет речь и начинают опасаться всего, что с этим связано. И это очень сильно дезориентирует наших врачей. Я так понял, что с нашими терапевтами никто не работает, никаких семинаров не проводится. Люди, работающие на участке, не могут своим пациентам ответить на элементарный вопрос, есть ли противопоказания к вакцинации или нет», - заявил иммунолог.
Федеральные власти информацию об общем числе вакцинированных раскрывали лишь в начале января. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививку сделали 800 тысяч россиян.
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