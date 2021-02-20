«Процент невелик». Иммунолог объяснил низкие темпы вакцинации в России

«У нас, к сожалению, отношение к вакцинации очень сильно подпорчено выступлениями целого ряда медицинских якобы специалистов, которые высказывались об этом как-то негативно. Не буду указывать пальцем, но некоторые из них озвучивали абсолютно ложные и злобные комментарии. Они говорили, что западные вакцины хороши, а наши на коленке сделаны и соплями разбавлены. Хотя по итогам испытаний выясняется, что российская вакцина создает более высокий иммунитет. То же касается и осложнений. Анафилактический шок имеет шанс 1 на 200 тысяч. Для прививок это очень высокий показатель. У нас не было ни одного подобного случая, а у них они были даже на третьем этапе испытаний, и была даже гибель пациентов», - добавил он.

Болибок также отметил недостаточную подготовленность российских врачей, по его словам, они плохо разбираются в особенностях вакцины и противопоказаниях.

«Такое тиражирование приводит к тому, что люди не понимают, о какой вакцине идет речь и начинают опасаться всего, что с этим связано. И это очень сильно дезориентирует наших врачей. Я так понял, что с нашими терапевтами никто не работает, никаких семинаров не проводится. Люди, работающие на участке, не могут своим пациентам ответить на элементарный вопрос, есть ли противопоказания к вакцинации или нет», - заявил иммунолог.

Федеральные власти информацию об общем числе вакцинированных раскрывали лишь в начале января. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививку сделали 800 тысяч россиян.

