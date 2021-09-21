В Подмосковье заявили о росте числа госпитализации с коронавирусом

В Подмосковье за неделю выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с правительством и главами городских округов Московской области.

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По словам губернатора, рост числа госпитализаций «не такой стремительный», однако он всё же присутствует. «И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией», - цитирует Воробьева ТАСС.

Всего в регионе зарегистрировано 437 586 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 1098 заболевших.

Накануне региональный Минздрав сообщил, что полный этап иммунизации от коронавируса в Подмосковье прошли уже более 3,5 миллионов человек.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ГоспитализацияПандемияПодмосковье
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