Жилья нет в принципе! В ОНФ напомнили о проблемах малых городов
Александра Пожарская рассказала, что во многих малых городах у людей нет возможности самостоятельно построить жилье, а льготы на ипотеку не действуют.
Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская в пресс-центре НСН выступила за предоставление льгот на малоэтажное строительство и ипотеку на вторичном рынке в моногородах и ПГТ.
«Есть моногорода, есть маленькие города и поселки городского типа, где жилье не возводится в принципе. При этом вокруг этих населенных пунктов появляются предприятия, привлекают инвесторов. Есть в Ставропольском крае поселок Солнечнодольск, там появился агрохолдинг. Люди, которые там работают, ездят из районного центра, из соседних станиц и поселков. Если бы для работников было построено новое, даже малоэтажное жилье, то конкретно это предприятие расширилось бы. Продукт, который там производят, продается в московских супермаркетах, он действительно качественный. Но специалистам жить негде. Они бы оставались на этих территориях, создавали бы семьям, если бы им давали жилье», - напомнила Пожарская.
Эксперт ОНФ также рассказала о том, кто и с какими жалобами по поводу жилья обращается в организацию.
«В ОНФ пишут многодетные семьи, семьи, где есть дети с ограничениями по здоровью, которые не могут переехать, а доходы не позволяют им взять ипотеку. При этом новое жилье в их районе не строится. Раз уж так вышло, пусть хотя бы позволят семьям получать льготную программу на вторичный рынок или малоэтажное строительство. Многодетные семьи получают землю, им можно давать льготу на строительство дома. Ипотека ложится бременем на всю семью, поэтому надо людям дать возможность покупать и видеть то, что они покупают», - предложила Пожарская.
В свою очередь, вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что в России дефицит жилья, поэтому рисков возникновения ипотечного «пузыря» мало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- Голикова назвала число россиян, завершивших вакцинацию от COVID-19
- Собянин анонсировал массовое ПЦР-тестирование в Москве
- «Матч ТВ» без тендера получит права на трансляции матчей РПЛ
- Судно с людьми тонет в Белом море
- Рогозин назвал причину ручной стыковки киноэкипажа с МКС
- Марко Николич покинул пост главного тренера ФК «Локомотив»
- В Москве из-за поддельных ПЦР-тестов возбудили 75 уголовных дел
- Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался с МКС
- СМИ: финалист конкурса «Лидеры России» может стать новым детским омбудсменом
- «Сбербанк» устранил сбой в работе мобильного приложения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru