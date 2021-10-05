Жилья нет в принципе! В ОНФ напомнили о проблемах малых городов

Эксперт ОНФ также рассказала о том, кто и с какими жалобами по поводу жилья обращается в организацию.

«В ОНФ пишут многодетные семьи, семьи, где есть дети с ограничениями по здоровью, которые не могут переехать, а доходы не позволяют им взять ипотеку. При этом новое жилье в их районе не строится. Раз уж так вышло, пусть хотя бы позволят семьям получать льготную программу на вторичный рынок или малоэтажное строительство. Многодетные семьи получают землю, им можно давать льготу на строительство дома. Ипотека ложится бременем на всю семью, поэтому надо людям дать возможность покупать и видеть то, что они покупают», - предложила Пожарская.

В свою очередь, вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что в России дефицит жилья, поэтому рисков возникновения ипотечного «пузыря» мало.

