В Подмосковье запретят проводить спортивные мероприятия со зрителями
С 21 октября до 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в Московской области будет запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.
Губернатор региона Андрей Воробьев объявил о принятом решении на встрече с зампредами правительства и главами городских округов Московской области в понедельник 19 октября. Губернатор также заявил о закрытии музеев, запрете на проведение выставок, фестивалей и прочих массовых мероприятий.
Министр спорта региона Роман Терюшков подтвердил данную информацию. Он подчеркнул, что мера является временной, и отметил, что сами соревнования будут проходить без изменений.
Область находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 в России. Всего в Подмосковье диагностировано почти 81 тысяча случаев заражения, из них выздоровели 60,5 тыс человек, скончались 1 478.
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