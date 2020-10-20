В Подмосковье запретят проводить спортивные мероприятия со зрителями

С 21 октября до 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в Московской области будет запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор региона Андрей Воробьев объявил о принятом решении на встрече с зампредами правительства и главами городских округов Московской области в понедельник 19 октября. Губернатор также заявил о закрытии музеев, запрете на проведение выставок, фестивалей и прочих массовых мероприятий.

Ситуация крайне сложная, но комендантского часа в Москве не будет

Министр спорта региона Роман Терюшков подтвердил данную информацию. Он подчеркнул, что мера является временной, и отметил, что сами соревнования будут проходить без изменений.

Область находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 в России. Всего в Подмосковье диагностировано почти 81 тысяча случаев заражения, из них выздоровели 60,5 тыс человек, скончались 1 478.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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