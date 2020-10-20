В Подмосковье запретят проводить спортивные мероприятия со зрителями

С 21 октября до 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в Московской области будет запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.



Губернатор региона Андрей Воробьев объявил о принятом решении на встрече с зампредами правительства и главами городских округов Московской области в понедельник 19 октября. Губернатор также заявил о закрытии музеев, запрете на проведение выставок, фестивалей и прочих массовых мероприятий.