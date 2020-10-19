Ситуация крайне сложная, но комендантского часа в Москве не будет

Ситуация с пандемией коронавируса в Москве «остается крайне сложной», так оценил текущее положение дел мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город переживает «сопоставимый с весенним пик заболеваемости».

За минувшие сутки в Москве выявили 5376 новых заразившихся коронавирусом. Это стало рекордным приростом с 12 мая. Количество госпитализаций за неделю увеличилось на 25%, с 1000 до 1250 в день, добавил градоначальник.

Еще два резервных госпиталя для больных коронавирусом открыты в Москве - в одноименном ТЦ и на ВДНХ. Они рассчитаны на 3,5 тысяч пациентов. Ранее уже были развернуны два резервных пункта приема коронавирусных больных - в ледовом дворце «Крылатское» и в выставочном центре «Сокольники».

К контролю за соблюдением принятых на сегодня противоэпидемических ограничений столичные власти намерены отнестись предельно жестко. Как следует из публикации в блоге Собянина, это, в первую очередь, касается соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, а также перевода на удаленный режим работы 30% персонала компаний, предприятий и организаций.

Судя по публикациям в СМИ, первым кандидатом на штраф в размере 300 тысяч рублей может стать российское подразделение крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle. Административно-техническая инспекция выявила в компании нарушение указа мэра Москвы об обязательном переводе на дистанционный формат работы 30% сотрудников.

С этого дня под контролем и ночные клубы, бары и другие увеселительные заведения, работающие по ночам. Их посетители, находящиеся там с полуночи до шести утра, должны будут зарегистрировать свой телефонный номер, отсканировав специальный QR-код заведения или направив СМС-сообщение на короткий номер. Предполагается, что это поможет отследить цепочки распространения коронавируса: если у кого-то из посетителей позже найдут COVID-19, остальным придет уведомление и предложение сдать тест на коронавирус.

Из хороших новостей в контексте осенней вспышки коронавирусной инфекции есть разве что одна. Комендантского часа в Москве не будет, заверил столичный градоначальник. Введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий - это крайние меры, которые неприемлемы и невозможны для города, написал мэр. Оптимальную стратегию борьбы с COVID-19 он видит так: нельзя полностью закрыть город, но и также нельзя отказаться от ограничительных мер. Как говорится, спасибо и на том.

