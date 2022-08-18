В Подмосковье закрывают леса для посещений

С 19 по 28 августа в Подмосковье ограничивают пребывания в лесах. Это связано со сложной пожарной обстановкой, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

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«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен», - говорится в сообщении.

В Подмосковье с начала этой недели пожарные ликвидировали 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в лесах Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях в Москву пришел смог и дым. В эфире НСН руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин оценил шансы повторения в столице смога 2010 года.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеЛесные Пожары
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