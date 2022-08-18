В Подмосковье закрывают леса для посещений

«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен», - говорится в сообщении.

В Подмосковье с начала этой недели пожарные ликвидировали 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в лесах Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях в Москву пришел смог и дым. В эфире НСН руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин оценил шансы повторения в столице смога 2010 года.



