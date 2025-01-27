В Подмосковье выдворили 28 тысяч нелегальных мигрантов
За 2024 год 28 тысяч нелегально находившихся в Подмосковье мигрантов выдворили из России. Это на треть больше, чем в 2023 году, сообщил начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков.
По его словам, за год правоохранители провели 111 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности иностранцев, в том числе на объектах строительства, торговли, сферы услуг, передает РИА Новости.
Более чем на четверть выросло число принятых решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство, добавил Пауков.
Ранее сообщалось, что больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
- Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
- Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru