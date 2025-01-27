В Подмосковье выдворили 28 тысяч нелегальных мигрантов

За 2024 год 28 тысяч нелегально находившихся в Подмосковье мигрантов выдворили из России. Это на треть больше, чем в 2023 году, сообщил начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков.

По его словам, за год правоохранители провели 111 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности иностранцев, в том числе на объектах строительства, торговли, сферы услуг, передает РИА Новости.

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Более чем на четверть выросло число принятых решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство, добавил Пауков.

Ранее сообщалось, что больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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