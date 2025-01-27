В Подмосковье выдворили 28 тысяч нелегальных мигрантов

За 2024 год 28 тысяч нелегально находившихся в Подмосковье мигрантов выдворили из России. Это на треть больше, чем в 2023 году, сообщил начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков.

По его словам, за год правоохранители провели 111 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности иностранцев, в том числе на объектах строительства, торговли, сферы услуг, передает РИА Новости.