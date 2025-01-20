«Пусть едут домой!»: В Германии снизят пособия для украинских беженцев до минимума
Ульрих Зингер заявил НСН, что только снижение пособий позволит «добровольно» вернуть неработающих беженцев домой.
Украинские беженцы должны вернуться домой сразу после завершения конфликта, но уже сейчас необходимо снизить размер пособий до минимума, чтобы хотя бы заставить их найти работу, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в региональном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер высказалась за немедленную высылку из ФРГ всех украинских беженцев, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Речь идет о 1,2 млн человек. Украина, как заявила Эбнер-Штайнер, является большой страной и имеет «достаточно территорий», куда можно вернуться. Зингер указал на возможный исход для беженцев.
«Некоторые беженцы вернутся домой, некоторые работают здесь уже несколько лет, платят налоги, создали семьи. У кого-то жены или мужья немцы, их, конечно, домой отправлять не нужно. Остальные должны вернуться домой, когда конфликт закончится. Мы с самого начала говорили, что они получают слишком много пособий, как будто они наши граждане. При этом беженцы не платят налоги, многие даже не хотят работать, потому что получают большие пособия. Эти пособия необходимо ограничить до самого минимума, тогда они добровольно поедут домой или начнут работать хотя бы. Это самый простой вариант. Пусть едут домой», - отметил он.
По его словам, в стране также много неработающих беженцев из Сирии, этот вопрос никак не решается.
«Это касается мигрантов всех стран. Уже большое количество нелегальных мигрантов, они все должны вернуться домой. У нас беженцы из Сирии устроили праздники на наших улицах после ухода Асада из Сирии. Очевидно, что они уже могут вернуться домой. Это же логично, если они убегали от режима Асада. Многие до сих пор не работают. На этот счет существуют разные мнения. Я думаю, если человек работает и платит налоги, его не надо отправлять домой», - заключил собеседник НСН.
Европейские страны столкнутся с очередным экономическим кризисом из-за конфликта на Украине, сообщает Reuters. Так, в странах Центральной и Восточной Европы проживает значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в Евросоюз с началом спецоперации. Беженцы успешно нашли нишу на рынке труда, поэтому их возвращение на родину может стать проблемой, считают эксперты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вручение премии «Золотая Маска» состоится в Казани
- Матвиенко призвал направлять доходы с концертов на реставрацию памятников Курска
- Перенос мощностей ростовского порта в промзону отложен на неопределенный срок
- Представитель ХАМАС Хади: Сделка по Газе состоялась благодаря давлению Трампа
- Подполковник МЧС погиб в Оренбургской области
- Флотилия НАТО собралась у берегов Эстонии
- Толстой заявил, что в сфере абортов не планируется вводить запреты
- Эксперт Солодовникова: В 2025 году в России никто не выйдет на пенсию по старости
- Процесс банкротства кондитера Коркунова может завершиться в мае
- СМИ: Гонорар Юры Борисова вырос вдвое после «Аноры»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru