«Пусть едут домой!»: В Германии снизят пособия для украинских беженцев до минимума

«Некоторые беженцы вернутся домой, некоторые работают здесь уже несколько лет, платят налоги, создали семьи. У кого-то жены или мужья немцы, их, конечно, домой отправлять не нужно. Остальные должны вернуться домой, когда конфликт закончится. Мы с самого начала говорили, что они получают слишком много пособий, как будто они наши граждане. При этом беженцы не платят налоги, многие даже не хотят работать, потому что получают большие пособия. Эти пособия необходимо ограничить до самого минимума, тогда они добровольно поедут домой или начнут работать хотя бы. Это самый простой вариант. Пусть едут домой», - отметил он.

По его словам, в стране также много неработающих беженцев из Сирии, этот вопрос никак не решается.

«Это касается мигрантов всех стран. Уже большое количество нелегальных мигрантов, они все должны вернуться домой. У нас беженцы из Сирии устроили праздники на наших улицах после ухода Асада из Сирии. Очевидно, что они уже могут вернуться домой. Это же логично, если они убегали от режима Асада. Многие до сих пор не работают. На этот счет существуют разные мнения. Я думаю, если человек работает и платит налоги, его не надо отправлять домой», - заключил собеседник НСН.

Европейские страны столкнутся с очередным экономическим кризисом из-за конфликта на Украине, сообщает Reuters. Так, в странах Центральной и Восточной Европы проживает значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в Евросоюз с началом спецоперации. Беженцы успешно нашли нишу на рынке труда, поэтому их возвращение на родину может стать проблемой, считают эксперты, передает «Радиоточка НСН».

