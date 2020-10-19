В Подмосковье вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19
Власти Подмосковья из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией в предстоящую среду, 21 октября, введут дополнительные ограничения. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, выставки, музеи, а также массовые спортивные мероприятия будут запрещены.
Эти меры, по словам Воробьева, связаны с тем, что количество госпитализированных пациентов в Подмосковье растет, отмечает телеканал 360.
Дополнительные ограничения нужны еще и потому, что скоро начнутся школьные каникулы. У учащихся появится больше свободного времени, а значит, они получат возможность посещать массовые мероприятия, где есть риск заразиться COVID-19. Чтобы предотвратить это, их следует на время запретить, пояснил Воробьев.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса. В своём Telegram-канале градоначальник отметил, что такие меры, как комендантский час, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий, «абсолютно неприемлемы и невозможны».
По словам Собянина, необходимо найти компромисс между закрытием города и полным отказом от ограничений.
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