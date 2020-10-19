В Подмосковье вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

Власти Подмосковья из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией в предстоящую среду, 21 октября, введут дополнительные ограничения. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, выставки, музеи, а также массовые спортивные мероприятия будут запрещены.

Эти меры, по словам Воробьева, связаны с тем, что количество госпитализированных пациентов в Подмосковье растет, отмечает телеканал 360.

Дополнительные ограничения нужны еще и потому, что скоро начнутся школьные каникулы. У учащихся появится больше свободного времени, а значит, они получат возможность посещать массовые мероприятия, где есть риск заразиться COVID-19. Чтобы предотвратить это, их следует на время запретить, пояснил Воробьев.