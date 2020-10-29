Собянин и Воробьев подписали единую стратегию развития транспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона.
Соглашение предусматривает создание единой билетной системы, она заработает в январе.
Собянин напомнил, что пригородный транспорт и Московские центральные диаметры ежедневно перевозят около 2 млн человек.
Две недели назад Собянин заявил, что общая протяженность городских дорог составляет около 6,5 тыс. км дорог. По сравнению с 2000 годами объём дорожного ремонта в Москве увеличен на 70% и последние годы составляет порядка 17 млн. кв. метров ежегодно. Дороги занимают свыше 119 млн. кв. метров городской территории, общая протяжённость составляет 6,2 тысячи км, что равняется расстоянию от Москвы до Читы.
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