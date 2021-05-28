В Подмосковье с помощью машины-амфибии расчистят 100 водоемов
В течение 3 лет по Губернаторской программе в Подмосковье расчистят 100 водоемов. В этом году работы проведут на 22 водных объектах, в том числе, в Дмитрове, Чехове, Одинцове, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Черноголовке, Можайске, Электрогорске. и Богородском городскому округе. Очистку завершат к 19 сентября. Перечень водоемов доступен на сайте Минэкологии региона.
Зампред правительства Московской области Андрей Разин сообщил, что «технология санитарной очистки отработана. Извлеченный мусор направляется на перерабатывающие комплексы. Главная задача - не навредить существующей экосистеме водоема». При проведении работ в Подмосковье используется многофункциональная машина-амфибия. Она даёт возможность подхода к местам, которые обычно недоступны для людей или тяжелой сухопутной техники. Как сообщает «Радио 1», в этом году в Подмосковье закупят 5 таких амфибий.
Ранее участники группы LASCALA в эфире НСН заявили, что Россия не эко-френдли страна.
«В нашем дворе поставили сортировочную станцию для мусора, но наши мусорки переполнены смешанными отходами и за эту сортировочную станцию мы платим 800 рублей в месяц, которые на самом деле просто летят в трубу. Я думаю, что слишком мало в нашей стране пропаганды экологичного образа жизни. Чтобы привлечь к этому молодежь, нужно сделать это движение модным. И мне кажется, у следующего поколения есть шанс быть более образованными в таких вещах, как экология», - отметили они в эфире НСН.
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