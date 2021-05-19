Группа LASCALA: Россия - экологически недружелюбная страна

Группа LASCALA: «Я поддерживаю власти Подмосковья, потому что очень много проблем в экосистеме птиц, которые страдают от всех этих шариков. Полностью согласна с тем, что Россия не эко-френдли. В нашем дворе поставили сортировочную станцию для мусора, но наши мусорки переполнены смешанными отходами и за эту сортировочную станцию мы платим 800 рублей в месяц, которые на самом деле просто летят в трубу. Я думаю, что слишком мало в нашей стране пропаганды экологичного образа жизни. Чтобы привлечь к этому молодежь, нужно сделать это движение модным. И мне кажется, у следующего поколения есть шанс быть более образованными в таких вещах, как экология», - отметили они в эфире НСН.

