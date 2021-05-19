Группа LASCALA: Россия - экологически недружелюбная страна
Участники группы LASCALA специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Певица Манижа прошла в финал "Евровидения" в Роттердаме
По итогам полуфинала наряду с ней 22-го мая на сцену выйдут также представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Манижа выступает с песней «Русская женщина».
Группа LASCALA: «На мой взгляд, девушка с такой колоритной внешностью и с такой необычной песней должна принести нам первое место. Евровидение - это отличный шанс для любого исполнителя, несмотря на то, что конкурс считают политизированным. Мы желаем Маниже удачи, взорвать сердца всех людей, чтобы они честно голосовали за Россию», - прокомментировали участники группы «LASCALA» Анна Грин и Петр Ездаков в интервью НСН.
Большинство жителей России выступило за отмену ЕГЭ
Отрицательно к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) относятся почти 70% жителей России, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. При этом 16% респондентов относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в высшие учебные заведения, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах.
Группа LASCALA: «Я против ЕГЭ. В прошлом я преподаватель английского и испанского языков. Я считаю, что ЕГЭ нужно отменить, потому что это не проверка знаний. Многих учеников тупо натаскивают на сами тесты, и вместо того, чтобы учить правила и практиковаться, школьники только и делают, что испытывают удачу в этих самых тестах. Мне нравился тот формат, который был раньше: ты учишь билеты, общаешься по теме, пишешь сочинение и, таким образом, преподаватель может оценить твои знания», - рассказала Анна Грин в беседе с НСН.
В Подмосковье предложили ограничить запуск воздушных шаров
Инициативу экологов поддержали на круглом столе депутаты региональной думы и представители Общественной палаты Подмосковья. Речь идет об отказе «от массового запуска воздушных, гелиевых, светошаров и небесных китайских фонариков», пояснила председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов подмосковной Общественной палаты Елена Гришина. По ее словам, эту инициативу вынесут на общественное обсуждение.
Группа LASCALA: «Я поддерживаю власти Подмосковья, потому что очень много проблем в экосистеме птиц, которые страдают от всех этих шариков. Полностью согласна с тем, что Россия не эко-френдли. В нашем дворе поставили сортировочную станцию для мусора, но наши мусорки переполнены смешанными отходами и за эту сортировочную станцию мы платим 800 рублей в месяц, которые на самом деле просто летят в трубу. Я думаю, что слишком мало в нашей стране пропаганды экологичного образа жизни. Чтобы привлечь к этому молодежь, нужно сделать это движение модным. И мне кажется, у следующего поколения есть шанс быть более образованными в таких вещах, как экология», - отметили они в эфире НСН.
Группа «LASCALA» приглашает всех на свои концерты
21 мая группа «LASCALA» даст большой концерт в Москве, в клубе «1930 Moscow», а 22 мая выступит в Петербурге, в клубе Космонавт.
Группа LASCALA: «Приходите! Это наши первые большие, сольные концерты после большого перерыва и мы изголодались. До встречи!», - подытожили участники группы «LASCALA» Анна Грин и Петр Ездаков в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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