Болото нечистот. «Кривая линия» предотвратила экологическую катастрофу в Астрахани

«Болото из сточных вод под окном многоэтажного дома». Так обозначила тему своего обращения на «Кривую линию НСН» Екатерина Косинова из Астрахани. С ее слов многоэтажный жилой дом на 2-й Ровной улице буквально утопает в сточных водах на протяжении 6 лет. Из-за ужасных запахов невозможно открыть окна. А мошкара, зарождающаяся в этом болоте, проникает в квартиры даже через москитные сетки. Обращение было подкреплено соответствующими фотографиями.

Журналисты НСН безотлагательно обратились за разъяснениями в администрацию губернатора Астраханской области. Ответ не заставил себя долго ждать.

И тут выяснилось, что «разлив сточных вод на прилегающей к многоквартирному дому территории произошел в результате провала магистральной самотечной сети канализации».

Учитывая, что город стоит на Волге, несложно догадаться, куда в конечном итоге могут попасть (а то и уже попали) стоки.

Вместе с тем, представители администрации со ссылкой на «Астрводоканал» сообщили, что устранение провала требует значительных финансовых вложений. «Стоимость работ составляет примерно 15 млн. рублей, - говорится в письме. - До проведения работ установлена временная перекачивающая станция и проложена обводная линия аварийного канализационного пикета. По состоянию на 19 мая разливы сточных вод по указанному адресу ликвидированы».

Екатерина Косинова подтвердила, что поток нечистот иссяк. «Спасибо вам большое. Ручей уже не течет, лужи почти высохли» - поблагодарила слушательница НСН. Вместе с тем, неясным остается вопрос, когда астраханские власти собираются окончательно отремонтировать систему водоотведения. «Кривая линия» проследит, чтобы история не закончилась по известному принципу «нет ничего более постоянного, чем временное».