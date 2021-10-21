В Подмосковье разъяснили меры контроля за масочным режимом

Организация дополнительного контроля за соблюдением масочного режима в Подмосковье на фоне роста заболеваемости COVID-19 полностью оправданно, а также соответствует нормативно-правовой базе. Так оценил принятые меры председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Таким правом обладают надзорные органы. Причём, по просьбе региональных властей, такие действия больше носили и носят разъяснительный характер. В нынешних условиях есть все основания напомнить гражданам необходимость соблюдения данных мер», — заявил «Радио 1» областной законодатель.

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Голубев напомнил, что в Подмосковье для усиления контроля будут проводиться дополнительные мероприятия, например, на транспорте. Водителям автобусов запретят отправляться в рейс, пока в салоне находиться хотя бы один пассажир без маски. Усиливается контроль в торговых заведениях, организациях, органах власти с массовым посещением людей.

Как подчеркнул глава комитета, в случаях, когда граждане не воспримут профилактические разъяснения, придётся применять штрафные санкции.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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