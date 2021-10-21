В Подмосковье разъяснили меры контроля за масочным режимом

Организация дополнительного контроля за соблюдением масочного режима в Подмосковье на фоне роста заболеваемости COVID-19 полностью оправданно, а также соответствует нормативно-правовой базе. Так оценил принятые меры председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Таким правом обладают надзорные органы. Причём, по просьбе региональных властей, такие действия больше носили и носят разъяснительный характер. В нынешних условиях есть все основания напомнить гражданам необходимость соблюдения данных мер», — заявил «Радио 1» областной законодатель.