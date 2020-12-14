В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19

В Подмосковье в этот понедельник, 14 декабря, открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщает телеканал 360.

Известно, что сделать прививку можно будет в 92 кабинетах, которые уже готовы к работе. Перед вакцинацией желательно сдать ПЦР и кровь на наличие антител к COVID-19. От употребления спиртных напитков следует воздержаться в день прививки и в течение трёх дней после нее. Также сообщается, что перед прививкой пациента осмотрит терапевт. Вакцина доступна всем, но в приоритете находятся представители групп риска — медики и учителя.

Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

А ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал возможность введения новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что власти области «постараются избежать» новых мер. Воробьев подчеркнул, что меньше всего власти хотят введение карантина, но «мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирусВакцинация
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