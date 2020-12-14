В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19

В Подмосковье в этот понедельник, 14 декабря, открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщает телеканал 360.

Известно, что сделать прививку можно будет в 92 кабинетах, которые уже готовы к работе. Перед вакцинацией желательно сдать ПЦР и кровь на наличие антител к COVID-19. От употребления спиртных напитков следует воздержаться в день прививки и в течение трёх дней после нее. Также сообщается, что перед прививкой пациента осмотрит терапевт. Вакцина доступна всем, но в приоритете находятся представители групп риска — медики и учителя.